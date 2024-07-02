Одна из старейших школ Приангарья отметила 180-летний юбилей

Иркутская область, НИА-Байкал — Нукутская средняя школа отметила 180-летний юбилей со дня основания.
В минувшие выходные поздравить образовательную организацию собрались жители района, ученики и их родители, выпускники разных лет, ветераны педагогического труда, почетные гости. Всего на празднование юбилея Нукутской средней школы собралось порядка 300 человек, среди которых — мэр Нукутского района Александр Платохонов, представители администрации Усть-Ордынского Бурятского округа, депутатского корпуса региона, образовательных учреждений, общественных организаций.
В региональном министерстве образования рассказали, что эта школа считается одной из старейших в Иркутской области. Ее история началась в 1844 году с открытия Балаганского Григорьевского приходского училища, в котором обучались 35 человек. За годы своего существования школа пережила множество реорганизаций и названий. С 1 сентября 1938 года с образованием Нукутского района школа становится полной средней. Первый выпуск состоялся в июне 1941 года, тогда 19 человек получили аттестаты о среднем образовании.
К началу 1999−2000 учебного года было построено новое трехэтажное здание школы. От имени министра образования Иркутской области Максима Парфенова благодарственное письмо коллективу Нукутской средней школы передал заместитель министра Дмитрий Кокоуров. Он отметил, что за 180 лет Нукутская средняя школа прошла долгий и интересный путь.
«Во все времена главным достижением школы считаются ее ученики и их успехи, за которыми всегда стоит труд, любовь и терпение педагогов. Нукутская школа по праву гордится своими выпускниками, которые достигли успехов в разных сферах жизни. Среди них есть люди, известные не только в районе, но и далеко за пределами Иркутской области. Это Герой Советского Союза, орденоносец, военный летчик Иннокентий Кузнецов, доктора наук, деятели культуры, врачи, педагоги», — подчеркнул Дмитрий Кокоуров. С 2002 года школа носит имя Ксенофонта Шаглаева, одного из бывших директоров школы, настоящего педагога и талантливого руководителя. За время работы школы ее выпускниками стало более двух тысяч учеников. Сегодня школа под руководством директора Олега Каймонова продолжает лучшие педагогические традиции, здесь трудятся 19 педагогов, из них 11 — выпускники школы. В 11-ти классах обучается более 130 учеников, 10 ребят выпустились в 2024 году. В сентябре в школу придут 11 первоклассников", сообщает пресс-служба Правительства региона.
С 2019 года на базе школы действует центр цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», созданный в рамках федерального проекта «Современная школа» президентского национального проекта «Образование». Обучающиеся ежегодно становятся победителями и призерами муниципальных и региональных конкурсов по робототехнике, с успехом выступают на региональных и всероссийских конкурсах по ЗD-моделированию. Педагоги школы становились победителями муниципального этапа, призерами и лауреатами регионального профессионального конкурса «Учитель года», победителями муниципального этапа конкурса молодых учителей «Новая волна», а ученики — участниками и призерами Всероссийской олимпиады школьников.