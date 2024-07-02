Одна из старейших школ Приангарья отметила 180-летний юбилей

«Во все времена главным достижением школы считаются ее ученики и их успехи, за которыми всегда стоит труд, любовь и терпение педагогов. Нукутская школа по праву гордится своими выпускниками, которые достигли успехов в разных сферах жизни. Среди них есть люди, известные не только в районе, но и далеко за пределами Иркутской области. Это Герой Советского Союза, орденоносец, военный летчик Иннокентий Кузнецов, доктора наук, деятели культуры, врачи, педагоги», — подчеркнул Дмитрий Кокоуров. С 2002 года школа носит имя Ксенофонта Шаглаева, одного из бывших директоров школы, настоящего педагога и талантливого руководителя. За время работы школы ее выпускниками стало более двух тысяч учеников. Сегодня школа под руководством директора Олега Каймонова продолжает лучшие педагогические традиции, здесь трудятся 19 педагогов, из них 11 — выпускники школы. В 11-ти классах обучается более 130 учеников, 10 ребят выпустились в 2024 году. В сентябре в школу придут 11 первоклассников", сообщает пресс-служба Правительства региона.