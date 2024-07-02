В нескольких районах Новосибирска ввели очередные ограничения на дороге

Временные ограничения движения автомобилей ввели в Центральном округе и Дзержинском районе города. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска.
— С 1 по 8 июля на 2 метра сужается проезжая часть Фабричного переулка в районе здания № 9/1. Ограничения связаны с проведением ремонта электрокабеля, — уточняют в администрации.
С 1 по 9 июня полностью закроют проезжую часть улицы Адриена Лежена возле здания № 266/4.
Отрезок Депутатской улицы в районе жилого дома № 60 сузят на 4 метра до 15 июня.
Эти ограничения ввели из-за работ на теплотрассах.
— Водителям необходимо быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения, — добавили в пресс-службе.