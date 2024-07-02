Этап федерального конкурса «ИнженериУм» прошел на заводе 70-летия Победы

Этап федерального конкурса научно-технического творчества детей и молодежи «ИнженериУм» прошел На Нижегородском заводе 70-летия Победы. Об этом сообщает пресс-служба завода. Этот конкурс проводится в городах, где расположены атомные электростанции России, по инициативе Фонда «АТР АЭС» и при поддержке концерна «Росэнергоатом». Мероприятие направлено на повышение интереса детей к физико-математическим наукам, развитие навыков программирования и робототехники, а также на популяризацию инженерных профессий.
На мероприятии присутствовали школьники в возрасте от 12 до 17 лет из разных городов России, включая Обнинск, Балаково, Волгодонск, Заречный, Курчатов, Нововоронеж, Полярные Зори, Лесногорск, Сосновый Бор, Билибино и Удомлю. 56 участников прошли через технический квест, состоящий из 9 станций с разнообразными заданиями. В ходе квеста дети ознакомились с различными профессиями, связанными с производством. Задания включали работу с чертежами, микроскопами, производственной техникой, проектирование робототехники, управление дронами, расшифровку кода с использованием азбуки Морзе и оказание первой медицинской помощи. Все задания были разработаны сотрудниками Нижегородского завода 70-летия Победы.
Организаторы подчеркивают, что создание возможностей для молодежи является приоритетом государства. Российское правительство и крупные компании активно работают над раскрытием потенциала молодых людей, разрабатывая специализированные образовательные программы для подготовки кадров. Нижегородский завод 70-летия Победы также уделяет большое внимание работе с школьниками, студентами и молодыми сотрудниками.
Федеральный проект «ИнженериУм» позволяет школьникам не только с пользой проводить время, но и получать необходимые для будущей карьеры навыки в робототехнике и программировании.