Этап федерального конкурса «ИнженериУм» прошел на заводе 70-летия Победы

На мероприятии присутствовали школьники в возрасте от 12 до 17 лет из разных городов России, включая Обнинск, Балаково, Волгодонск, Заречный, Курчатов, Нововоронеж, Полярные Зори, Лесногорск, Сосновый Бор, Билибино и Удомлю. 56 участников прошли через технический квест, состоящий из 9 станций с разнообразными заданиями. В ходе квеста дети ознакомились с различными профессиями, связанными с производством. Задания включали работу с чертежами, микроскопами, производственной техникой, проектирование робототехники, управление дронами, расшифровку кода с использованием азбуки Морзе и оказание первой медицинской помощи. Все задания были разработаны сотрудниками Нижегородского завода 70-летия Победы.