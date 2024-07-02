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Стало известно, насколько выросли тарифы ЖКХ в Новосибирске с 1 июля

Департамент по тарифам внёс изменения.

Источник: РИА "Новости"

С 1 июля 2024 года в Новосибирске выросли тарифы на коммунальные услуги. Департамент по тарифам решил внести некоторые коррективы.

Так, электроэнергия — стоила 3,36 рубля за кВт/ч — теперь её стоимость 3,66 рублей за кВт/ч;

отопление/горячая вода/подогрев — стоили 1873,08 рубля за Гкал — теперь их стоимость 2101,91 рубль за Гкал;

холодная вода — стоила 23,95 за кубометр — теперь её стоимость 26,22 за кубометр;

водоотведение — стоило 19,39 рубль за кубометр — теперь его стоимость 21,23 рубль за кубометр;

ТКО — теперь будет стоить 79,10 рублей в месяц на одного человека.

Оплату в июле произведут по старым тарифам. По новым тарифам начислят в следующем месяце — августе.

ЖКХ