Число утонувших в НСО бьет рекорды: Травников требует усиленного патрулирования

Ситуация с гибелью людей на водных объектах Новосибирской области приобрела критические масштабы. По данным ГУ МЧС, за последнюю неделю июня утонуло 21 человек, в том числе 5 детей. С начала купального сезона число жертв достигло 38.
Губернатор Андрей Травников назвал статистику «ужасающей» и потребовал от профильных ведомств обеспечить постоянное присутствие в местах купания, включая несанкционированные.
«Гибнут дети, это трагедия для семей», — подчеркнул Травников.
Основными причинами гибели людей на воде являются одиночное и неорганизованное купание. В 8 случаях утонувшие находились в местах одиночного купания, в 12 случаях — в местах неорганизованного отдыха.
Поиски пяти утонувших в последнюю неделю июня продолжаются. Спасатели призвали усилить патрулирование и выявлять места одиночного купания, а местные власти, волонтеров и правоохранительные органы — совместно пресекать безнадзорное нахождение детей у воды.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что жители пятиэтажки в Новосибирске в ходе капремонта оказались в затопленных квартирах без электричества.