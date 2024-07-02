«Это не может стоить почти 900 млн»: депутат ЗС раскритиковал сделанный на Красрабе ремонт

Напомним, с октября прошлого года здесь ремонтируют трамвайные пути. Восстановительный ремонт идет на участке от Предмостной площади до здания № 106 на проспекте (район остановки «Родина»). Подрядчик провел демонтаж, отсыпал новые пути, уложил рельсы и бортовые камни.
Выездная комиссия проверила ход ремонта. Среди участников был депутат Законодательного Собрания Илья Зайцев.
«Могу сказать, что такие работы не могут стоить почти 900 миллионов рублей. То есть закрыть объемы таких работ, наверное, можно. Но я уверен, что каждый вложенный бюджетный рубль, должен приносить пользу и делать лучше. Но бортовой камень уже разваливается одним прикосновением, доступность для маломобильных сделана, по моим ощущениям, только для галочки и с перепадами высоты, и с углом наклона. Огромные вопросы к будущей схеме движения пешеходов на остановки, которые стоят в две высоты бордюрного камня. Визуально только в районе Цирка планируют сделать чуть ли не три, а то и четыре пешеходных перехода. И, видимо, с частичным сносом зеленых насаждений. Все это очень печально… Как и состояние “новых” рельсов, которые должны были заменить», — написал Илья Зайцев в своем телеграм-канале.
«У меня просьба к тем, кто будет принимать эти работы. Особенно, к специалистам в области электрического транспорта. Пожалуйста, не поддавайтесь на уговоры отдельных руководителей, если понимаете, что работы выполнены некачественно и не соответствуют требованиям безопасности. Ваша подпись под документом — ваша ответственность», — заключил депутат.
Отметим, торги на ремонт участка выиграло ООО «Промстрой». 27 июня стало известно о задержании генерального директора компании по подозрению в мошенничестве и картельном сговоре.