«Это не может стоить почти 900 млн»: депутат ЗС раскритиковал сделанный на Красрабе ремонт

«Могу сказать, что такие работы не могут стоить почти 900 миллионов рублей. То есть закрыть объемы таких работ, наверное, можно. Но я уверен, что каждый вложенный бюджетный рубль, должен приносить пользу и делать лучше. Но бортовой камень уже разваливается одним прикосновением, доступность для маломобильных сделана, по моим ощущениям, только для галочки и с перепадами высоты, и с углом наклона. Огромные вопросы к будущей схеме движения пешеходов на остановки, которые стоят в две высоты бордюрного камня. Визуально только в районе Цирка планируют сделать чуть ли не три, а то и четыре пешеходных перехода. И, видимо, с частичным сносом зеленых насаждений. Все это очень печально… Как и состояние “новых” рельсов, которые должны были заменить», — написал Илья Зайцев в своем телеграм-канале.