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Когда выплатят детские пособия и пенсии в июле?

Выплаты детских пособий и пенсии начинается с 3 июля.

Выплаты детских пособий и пенсии начинается с 3 июля.

Выплата детских пособий и пенсий Отделением СФР по Кемеровской области начинается с 3 числа каждого месяца. В июле выплаты будут произведены по графику.

Когда придут?

3 июля на банковские счета поступит:

единое пособие на детей от 0 до 17 лет и беременным женщинам;

ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет (неработающим родителям);

ежемесячное пособие в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка от 0 до 3 лет;

ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву.

5 июля поступит ежемесячная выплата из средств материнского капитала.

8 июля — ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет (работающим родителям).

Что если через почту России?

Если выплаты производятся через отделения почтовой связи, их доставят в разные дни с 1-го по 25-е число месяца в зависимости от графика доставки почтовым отделением по адресу проживания получателя.

«Вышеперечисленные выплаты производятся за прошедший месяц, то есть в июле жители Кузбасса получат пособия за июнь. Исключение — это семьи, которым пособие было установлено впервые: они получают выплату в течение 5 рабочих дней после ее назначения», — отметила управляющий ОСФР по Кузбассу Людмила Бабичук.

12 (перенос с 14.07), 15, 19 и 25 июля придут пенсии через кредитные организации, также 19 июля их получат те граждане, у которых датой выплаты установлено 20 число (эта дата приходится на субботу). Пенсии также перечисляются в течение всего дня.

С 3 по 22 июля будут производиться выплаты через почту, в зависимости от графика работы конкретного почтового отделения по месту проживания гражданина.