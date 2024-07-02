Когда выплатят детские пособия и пенсии в июле?

12 (перенос с 14.07), 15, 19 и 25 июля придут пенсии через кредитные организации, также 19 июля их получат те граждане, у которых датой выплаты установлено 20 число (эта дата приходится на субботу). Пенсии также перечисляются в течение всего дня.