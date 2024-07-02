ФК «Иркутск» сыграл вничью со «Звездой» в Санкт-Петербурге

На этот раз «бабры» встречались с коллективом «Звезда» из Санкт-Петербурга, который находился на последнем месте группы 2 дивизиона Б Второй лиги с единственной победой.
Счёт в матче команды смогли открыть лишь в самом конце первого тайма. На 45-й минуте встречи игрок «Иркутска» Дмитрий Пытлев забил хозяевам поля «в раздевалку». На перерыв команды ушли при счёте 1:0 в пользу иркутян. Лидерство «бабров» продержалось, впрочем, лишь половину второго тайма — на 77-й минуте коллектив из культурной столицы сравнял счёт — 1:1. Несмотря на усилия иркутян, вновь выйти вперед им не удалось. Как итог — ничья.
Результат встречи со «Звездой» в Санкт-Петербурге не повлиял на турнирное положение иркутян. Они по-прежнему находятся на 10-м месте в турнирной таблице из 16 возможных с 4 победами, 5 ничьими и 5 поражениями в 14 играх.