ФК «Иркутск» сыграл вничью со «Звездой» в Санкт-Петербурге

Счёт в матче команды смогли открыть лишь в самом конце первого тайма. На 45-й минуте встречи игрок «Иркутска» Дмитрий Пытлев забил хозяевам поля «в раздевалку». На перерыв команды ушли при счёте 1:0 в пользу иркутян. Лидерство «бабров» продержалось, впрочем, лишь половину второго тайма — на 77-й минуте коллектив из культурной столицы сравнял счёт — 1:1. Несмотря на усилия иркутян, вновь выйти вперед им не удалось. Как итог — ничья.