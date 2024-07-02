Дмитрий Демешин вернул дочерям ветерана Великой Отечественной войны утерянный орден

Глава Хабаровского края Дмитрий Демешин передал дочерям ветерана Великой Отечественной войны боевой Орден Отечественной войны I степени, который был утерян. Это произошло во время встречи с жителями Комсомольска-на-Амуре. Дмитрий Демешин исполнил почетную миссию — передал дочерям ветерана Великой Отечественной войны Макара Григорьевича Карабухина заслуженную награду отца — боевой Орден Отечественной войны I степени, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Хабаровского края.
Орден был найден учениками школы № 33 города Хабаровска во дворе учебного заведения. По запросу в архив удалось установить личность владельца ордена, а также разыскать его родственников.
— 22 июня, в День памяти и скорби, мы вспоминали всех, кто воевал на фронте, работал в тылу во имя Победы. Для нашей памяти нет срока давности. И сегодняшнее возвращение семье фронтовика боевой государственной награды Великой Отечественной войны — тому подтверждение. С особым уважением передаю на вечное хранение в память о старшем лейтенанте Макаре Григорьевиче Карабухине Орден Отечественной войны I степени Нине Макаровне Суворовой и Надежде Макаровне Минаковой. Никто не забыт, ничто не забыто! — сказал Дмитрий Демешин.
Старший лейтенант Карабухин прошел всю войну, дважды был ранен, числился пропавшим без вести, и был в плену. Награжден Орденом Партизанской звезды III степени Югославии. Вернулся к воинским соединениям Красной армии. Освобождал Белград, Будапешт, Вену, воевал на Дальнем Востоке с милитаристской Японией. После окончания войны жил и работал в Бикине.
А сегодня в городе Амурске живут и хранят память об отце его дочери. Через 80 лет с момента вручения боевая награда вернулась ее законным владельцам.
Добавим, 21 июня, в канун Дня памяти и скорби имя старшего лейтенанта Карабухина было внесено в Книгу памяти Хабаровского края.