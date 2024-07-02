Дмитрий Демешин вернул дочерям ветерана Великой Отечественной войны утерянный орден

— 22 июня, в День памяти и скорби, мы вспоминали всех, кто воевал на фронте, работал в тылу во имя Победы. Для нашей памяти нет срока давности. И сегодняшнее возвращение семье фронтовика боевой государственной награды Великой Отечественной войны — тому подтверждение. С особым уважением передаю на вечное хранение в память о старшем лейтенанте Макаре Григорьевиче Карабухине Орден Отечественной войны I степени Нине Макаровне Суворовой и Надежде Макаровне Минаковой. Никто не забыт, ничто не забыто! — сказал Дмитрий Демешин.