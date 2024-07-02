Мэр Константин Шестаков поздравил Владивосток со 164-летием

Владивосток отмечает свой день рождения — 164-летие со дня основания города, что стало поводом для поздравительного обращения главы города Константина Шестакова к его жителям.
В своем сообщении, опубликованном на официальном сайте городской администрации, Шестаков отметил важность этого дня как общего праздника и выразил благодарность горожанам за их выбор жить и развивать Владивосток. Он подчеркнул уникальное географическое положение города, его историческое значение как точки, где начинается Россия и места встречи Востока с Западом.
Глава администрации высоко оценил вклад каждого жителя в развитие города, особенно отметив молодежь, которая, получив образование в других регионах, возвращается для вложения своих знаний и сил в процветание Владивостока. Шестаков выразил уверенность в том, что город справится со всеми предстоящими задачами и пожелал всем владивостокцам здоровья, благополучия и счастья, ещё раз подчеркнув, что Владивосток достоин звания Молодежной столицы России.
«Желаю всем вам, дорогие владивостокцы, крепкого здоровья, благополучия, много радостных моментов. Будьте счастливы! С праздником!» — написал глава Владивостока.