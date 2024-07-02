Мэр Константин Шестаков поздравил Владивосток со 164-летием

Глава администрации высоко оценил вклад каждого жителя в развитие города, особенно отметив молодежь, которая, получив образование в других регионах, возвращается для вложения своих знаний и сил в процветание Владивостока. Шестаков выразил уверенность в том, что город справится со всеми предстоящими задачами и пожелал всем владивостокцам здоровья, благополучия и счастья, ещё раз подчеркнув, что Владивосток достоин звания Молодежной столицы России.