Аномальная жара с эффектом сауны — прогноз иркутской погоды

По словам начальника Гидрометеорологического центра Юлии Яньковой, в воскресенье в отдельных территориях области были побиты температурные рекорды: например, в Нижнеудинском районе, в Тофаларии, термометры показали плюс 37 градусов.
Но уже к среде погода может измениться: на Приангарье идет холодный фронт, но, как отмечают в иркутском Гидрометцентре «движется он медленно и не слишком настойчиво, так что особой свежести ждать не приходится». И всё же местами вероятны сильные ливни, грозы и сильные порывы ветра. Как это всегда бывает там, где сильная жара лоб в лоб встречается с холодным фронтом.
«Со 2 по 5 июля мы даем штормовое для некоторых районов. Мощное тепло с Казахстана и юга России сдерживает поступление холода. Но это и опасно: с одной стороны копится холод, с другой — тепло. Из-за таких контрастов и бывают перепады погоды», — сказала Юлия Янькова в интервью порталу ИрСити.
«Высокий температурный фон, который выше нормы на 6−8 градусов выше нормы, сохраняется всю эту неделю. Просто в отдельные дни могут идти дожди, ливни и грозы со шквалистым ветром. Пока нет предпосылок к тому, что в городе станет заметно прохладнее», — цитирует слова Яньковой ИрСити.