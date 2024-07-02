Аномальная жара с эффектом сауны — прогноз иркутской погоды

Но уже к среде погода может измениться: на Приангарье идет холодный фронт, но, как отмечают в иркутском Гидрометцентре «движется он медленно и не слишком настойчиво, так что особой свежести ждать не приходится». И всё же местами вероятны сильные ливни, грозы и сильные порывы ветра. Как это всегда бывает там, где сильная жара лоб в лоб встречается с холодным фронтом.