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Аномальная жара с эффектом сауны — прогноз иркутской погоды

Аномальная жара, пришедшая в Иркутскую область в минувшие выходные, «мигрировала» в регион с юга России и Казахстана. И продержится, по прогнозу синоптиков, до 3 июля, передает ИА «ТК Город».

Сейчас в Ричмонде: +22° 3 м/с 53% 761 мм рт. ст. +26°
Источник: ТК Город

По словам начальника Гидрометеорологического центра Юлии Яньковой, в воскресенье в отдельных территориях области были побиты температурные рекорды: например, в Нижнеудинском районе, в Тофаларии, термометры показали плюс 37 градусов.

Но уже к среде погода может измениться: на Приангарье идет холодный фронт, но, как отмечают в иркутском Гидрометцентре «движется он медленно и не слишком настойчиво, так что особой свежести ждать не приходится». И всё же местами вероятны сильные ливни, грозы и сильные порывы ветра. Как это всегда бывает там, где сильная жара лоб в лоб встречается с холодным фронтом.

«Со 2 по 5 июля мы даем штормовое для некоторых районов. Мощное тепло с Казахстана и юга России сдерживает поступление холода. Но это и опасно: с одной стороны копится холод, с другой — тепло. Из-за таких контрастов и бывают перепады погоды», — сказала Юлия Янькова в интервью порталу ИрСити.

В Иркутске жара сохранится: сегодня, 2 июля, воздух прогреется до плюс 34 градусов, будет дуть юго-восточный ветер, который, вопреки надеждам горожан, прохлады не принесет; 3 июля вероятен небольшой дождь, который при 32 градусах тепла подарит ощущение нахождения в сауне; примерно такая же погода сохранится в четверг, хотя и возрастет вероятность грозовых дождей с ветром; но это неточно.

«Высокий температурный фон, который выше нормы на 6−8 градусов выше нормы, сохраняется всю эту неделю. Просто в отдельные дни могут идти дожди, ливни и грозы со шквалистым ветром. Пока нет предпосылок к тому, что в городе станет заметно прохладнее», — цитирует слова Яньковой ИрСити.