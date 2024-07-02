Сколько стоит высшее образование во Владивостоке в 2024 году: популярные вузы

Дороже всего бюджетникам обойдется учеба в престижном Дальневосточном федеральном университете (ДВФУ). В 2024 году средняя годовая стоимость обучения здесь составляет около 242 тысяч рублей, что на 15 тысяч больше, чем в 2023 году. В связи с тем, что университет каждый год укрепляет свои позиции в российских рейтингах и активно развивает свои образовательные программы, обучение в ДВФУ продолжит дорожать.