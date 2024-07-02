Сколько стоит высшее образование во Владивостоке в 2024 году: популярные вузы

«Владивосток — один из главных портов России, научный и образовательный центр региона. 11 вузов региона готовят огромное множество специалистов обрабатывающей промышленности (машиностроение, судостроение, судоремонт, пищевое производство и др.), оптовой и розничной торговли, транспорта и связи, а также медиков, педагогов и прочих специальностей. У выпускников этих направлений немало возможностей в городе, ведь он является крупным экономическим узлом», — представляет «Вузопедия» образовательные возможности столицы Дальнего Востока.
Дороже всего бюджетникам обойдется учеба в престижном Дальневосточном федеральном университете (ДВФУ). В 2024 году средняя годовая стоимость обучения здесь составляет около 242 тысяч рублей, что на 15 тысяч больше, чем в 2023 году. В связи с тем, что университет каждый год укрепляет свои позиции в российских рейтингах и активно развивает свои образовательные программы, обучение в ДВФУ продолжит дорожать.
На втором месте идет Тихоокеанский государственный медицинский университет (ТГМУ), где стоимость обучения в среднем составляет 229 тысяч рублей в год. Этот университет специализируется исключительно на медицинских специальностях и также показывает высокие показатели трудоустройства выпускников.
Владивостокский государственный университет (ВВГУ) поднял стоимость обучения до 162 тысяч рублей в год, что на 12 тысяч больше, чем в прошлом году.
Ранее «ФедералПресс» рассказал о том, что сегодня Владивостоку исполнилось 164 года.