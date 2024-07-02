Изнасилование несовершеннолетней в Артеме: подозреваемый задержан

Житель Артема обратился в полицию и рассказал, что на улице Лазо нуждается в помощи несовершеннолетняя девушка. Неизвестный гражданин совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера, причинив телесные повреждения, сообщает ИА PrimaMedia.
Сотрудники полиции задержали 20-летнего иностранца. В отделении установили, что подозреваемый зарегистрирован в России нелегально. Материалы по факту противоправных действий в отношении несовершеннолетней были направлены в следственный комитет для принятия процессуального решения.
Возбуждено уголовное дело. За фиктивную постановку на учет подозреваемому может грозить ответственность от штрафа в размере до 500 тысяч рублей до лишения свободы на срок до 3 лет. В отношении фигуранта избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. Расследование продолжается. Следователи проверяют подозреваемого на причастность к другим похожим преступлениям.