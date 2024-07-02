Изнасилование несовершеннолетней в Артеме: подозреваемый задержан

Возбуждено уголовное дело. За фиктивную постановку на учет подозреваемому может грозить ответственность от штрафа в размере до 500 тысяч рублей до лишения свободы на срок до 3 лет. В отношении фигуранта избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. Расследование продолжается. Следователи проверяют подозреваемого на причастность к другим похожим преступлениям.