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Изнасилование несовершеннолетней в Артеме: подозреваемый задержан

Следователями установлено, что на территории России он находился незаконно.

Житель Артема обратился в полицию и рассказал, что на улице Лазо нуждается в помощи несовершеннолетняя девушка. Неизвестный гражданин совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера, причинив телесные повреждения, сообщает ИА PrimaMedia.

Сотрудники полиции задержали 20-летнего иностранца. В отделении установили, что подозреваемый зарегистрирован в России нелегально. Материалы по факту противоправных действий в отношении несовершеннолетней были направлены в следственный комитет для принятия процессуального решения.

Также была установлена личность мужчины, предоставившего подозреваемому возможность фиктивной постановки на учет. Им оказался ранее судимый житель Артема 1980 года рождения. Сейчас он задержан, в его доме проведен обыск.

Возбуждено уголовное дело. За фиктивную постановку на учет подозреваемому может грозить ответственность от штрафа в размере до 500 тысяч рублей до лишения свободы на срок до 3 лет. В отношении фигуранта избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. Расследование продолжается. Следователи проверяют подозреваемого на причастность к другим похожим преступлениям.