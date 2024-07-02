Губернатор края Кожемяко поздравляет горожан с Днем основания Владивостока

Сегодня праздник для всего Приморского края. Вот уже 164 года Владивосток играет огромную роль в жизни нашего региона, является его административным центром, столицей Дальнего Востока и одним из самых перспективных городов России.

Правительство Приморского края и органы местного самоуправления Владивостока эффективно воплощают в жизнь мероприятия федеральных, региональных и муниципальных программ по социально-экономическому развитию краевого центра. Объем финансовой помощи городу из краевого бюджета за пять лет увеличился более чем в три раза — с 4,6 миллиарда рублей в 2018 году до 17 миллиардов рублей в 2023 году. Мы вместе развиваем городскую среду, общественные территории, экономику, решаем непростые коммунальные и социальные вопросы. Вся совместная работа на благо владивостокцев продолжается.

Владивосток — сердце политической, научной, культурной и спортивной жизни Приморья. В сентябре здесь уже в девятый раз пройдет Восточный экономический форум — главная российская площадка для налаживания сотрудничества со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Это особенно актуально в свете следования курсу на Восток, обозначенному Президентом России Владимиром Путиным.

В этом году Владивосток носит почетный статус Молодежной столицы России. Больше половины всей молодежи края — около 280 тысяч человек — живут и работают во Владивостоке. Здесь сосредоточены ведущие вузы края и федерального округа, молодежные сообщества, творческие коллективы, общественные организации — это огромные возможности для развития молодежи.

Более 60 тысяч горожан занимаются спортом. Город активно пополняется спортивной инфраструктурой шаговой доступности. Успешно работают и крупные спортивные объекты — стадион «Авангард», горнолыжная трасса на острове Русском. В завершающей стадии находится строительство ледовой арены для керлинга, которая создается по принципам государственно-частного партнерства. Владивостоку уже дважды выпала честь принимать международные спортивные игры «Дети Приморья».

Живописное море, высокий уровень сервиса и разнообразие видов досуга Владивостока год от года привлекает все больше туристов. Поток гостей растет ежегодно — за прошлый год во Владивосток совершено 2,5 миллиона поездок. Недаром наш город известен во всей стране как один из самых гостеприимных. Мы всегда рады предложить обширную культурную программу. Приморская сцена Мариинского театра, ежегодные фестивали разных видов искусств пользуются огромной популярностью как среди местных жителей, так и среди наших гостей из других регионов и стран. Еще одной точкой притяжения во Владивостоке станет музейно-театральный комплекс, который строится во Владивостоке по поручению Президента.