Губернатор края Кожемяко поздравляет горожан с Днем основания Владивостока

Уважаемые жители Приморского края, от всей души поздравляю вас с Днем рождения Владивостока!
Сегодня праздник для всего Приморского края. Вот уже 164 года Владивосток играет огромную роль в жизни нашего региона, является его административным центром, столицей Дальнего Востока и одним из самых перспективных городов России.
Правительство Приморского края и органы местного самоуправления Владивостока эффективно воплощают в жизнь мероприятия федеральных, региональных и муниципальных программ по социально-экономическому развитию краевого центра. Объем финансовой помощи городу из краевого бюджета за пять лет увеличился более чем в три раза — с 4,6 миллиарда рублей в 2018 году до 17 миллиардов рублей в 2023 году. Мы вместе развиваем городскую среду, общественные территории, экономику, решаем непростые коммунальные и социальные вопросы. Вся совместная работа на благо владивостокцев продолжается.
Владивосток — сердце политической, научной, культурной и спортивной жизни Приморья. В сентябре здесь уже в девятый раз пройдет Восточный экономический форум — главная российская площадка для налаживания сотрудничества со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Это особенно актуально в свете следования курсу на Восток, обозначенному Президентом России Владимиром Путиным.
В этом году Владивосток носит почетный статус Молодежной столицы России. Больше половины всей молодежи края — около 280 тысяч человек — живут и работают во Владивостоке. Здесь сосредоточены ведущие вузы края и федерального округа, молодежные сообщества, творческие коллективы, общественные организации — это огромные возможности для развития молодежи.
Более 60 тысяч горожан занимаются спортом. Город активно пополняется спортивной инфраструктурой шаговой доступности. Успешно работают и крупные спортивные объекты — стадион «Авангард», горнолыжная трасса на острове Русском. В завершающей стадии находится строительство ледовой арены для керлинга, которая создается по принципам государственно-частного партнерства. Владивостоку уже дважды выпала честь принимать международные спортивные игры «Дети Приморья».
За последние годы город похорошел, стал современнее, красивее и комфортнее. И есть конкретные долгосрочные перспективы его развития, обозначенные в мастер-плане Владивостока, который включает в себя 108 мероприятий на общую сумму 956 миллиардов рублей. Мы уже начали его реализовать и строим в городе четыре объекта здравоохранения и школу.
Впереди — очень много работы, и мы со стороны Правительства Приморского края будем продолжать помогать Владивостоку — городу, в котором хочется воплощать свои мечты и достигать целей. В этот праздничный день я желаю каждому, кто трудится во благо этого прекрасного города, крепкого здоровья, счастья и благополучия!