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Мэр Иркутска вместе с депутатами проверил благоустройство дворов в Свердловском округе

Иркутск, НИА-Байкал — В Свердловском округе областного центра продолжают благоустройство дворов.

Источник: Пресс-служба администрации Иркутска

Работу подрядных организаций проверили депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ Сергей Тен, мэр Руслан Болотов, депутат Думы Иркутска Александр Сафронов.

Они посетили две территории рядом с многоквартирными домами на улице Помяловского. У зданий № 9 и № 13 в этом году заменят покрытие проезжей части и тротуаров, установят бордюры, ограждения, бетонные вазоны, урны, скамейки, посадят кусты сирени, посеют газоны, выполнят высотное регулирование колодцев, обновят контейнерную площадку. Мероприятия проходят по президентскому проекту «Формирование комфортной городской среды».

«Хочу поблагодарить и привести в пример местную жительницу Татьяну Федоровну. Именно она организовала сообщество, которое предложило провести благоустройство указанных территорий, — отметил мэр Руслан Болотов. — Сегодня у органов государственной власти есть возможности поддержать почти любую инициативу граждан. Существуют проекты практически под каждую задачу, потому призываю горожан проявлять активность, пользоваться всеми доступными инструментами и совместно делать Иркутск красивее».

Во дворе на Помяловского, 9 подрядчик уже уложил новый асфальт, смонтировал бордюры, обустроил парковку и контейнерную площадку, облагородил газоны, высадил деревья и кустарники, установил скамейки и урны. На Помяловского, 13 рабочие частично обновили тротуары, сделали основание под укладку асфальта в проездах. Идет подготовка к размещению малых архитектурных форм и комплексному озеленению, сообщает пресс-служба мэрии.

«Эти территории приводят в порядок в тесном взаимодействии с иркутянами. Считаю, что только совместными усилиями можно создать действительно комфортные пространства. Ведь люди точно знают, какими бы они хотели видеть свои дворы. Планируем и дальше вместе с Думой, мэрией, федеральными органами власти плотно работать для решения тех проблем и задач, которые сегодня существуют в Иркутске», — подчеркнул Сергей Тен.

Подрядчики планируют сдать объекты на Помяловского раньше установленного срока. Всего в Свердловском округе в этом году приведут в порядок шесть территорий.

«За пять лет в этом районе было благоустроено более 30 дворов, — рассказал Александр Сафронов. — Отмечу, что округ стал преображаться благодаря жителям, которые с 2017 года подают заявки на улучшение придомовых зон. В ближайшие годы благодаря инициативности граждан планируется отремонтировать еще десятки территорий около жилых домов».