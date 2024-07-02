Мэр Иркутска вместе с депутатами проверил благоустройство дворов в Свердловском округе

«Эти территории приводят в порядок в тесном взаимодействии с иркутянами. Считаю, что только совместными усилиями можно создать действительно комфортные пространства. Ведь люди точно знают, какими бы они хотели видеть свои дворы. Планируем и дальше вместе с Думой, мэрией, федеральными органами власти плотно работать для решения тех проблем и задач, которые сегодня существуют в Иркутске», — подчеркнул Сергей Тен.