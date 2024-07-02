Ушел из жизни торговый представитель Башкирии в Казахстане Дмитрий Сотников

Торговый представитель Башкирии в Казахстане Дмитрий Ситников скончался в возрасте 59 лет. Об этом сообщил премьер-министр правительства РБ Андрей Назаров.
На эту должность руководитель республики Радий Хабиров назначил его в августе прошлого года. По словам Андрея Назарова, за этот год Башкирии удалось значительно укрепить партнерские связи с Казахстаном.
«Приняли участие в Форуме сотрудничества регионов России и Казахстана, провели первый бизнес-форум “Башкортостан-Казахстан”, были организованы взаимные визиты делегаций. Успешно локализовали машиностроительный завод в Костанае. Значимым событием стало подписание Плана мероприятий по развитию сотрудничества между республиками», — прокомментировал глава правительства.
Он назвал Дмитрия Сотникова «профессионалом своего дела, активным и идейным».