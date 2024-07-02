Ричмонд
+19°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ушел из жизни торговый представитель Башкирии в Казахстане Дмитрий Сотников

Ему было 59 лет.

Источник: Башинформ

Торговый представитель Башкирии в Казахстане Дмитрий Ситников скончался в возрасте 59 лет. Об этом сообщил премьер-министр правительства РБ Андрей Назаров.

На эту должность руководитель республики Радий Хабиров назначил его в августе прошлого года. По словам Андрея Назарова, за этот год Башкирии удалось значительно укрепить партнерские связи с Казахстаном.

«Приняли участие в Форуме сотрудничества регионов России и Казахстана, провели первый бизнес-форум “Башкортостан-Казахстан”, были организованы взаимные визиты делегаций. Успешно локализовали машиностроительный завод в Костанае. Значимым событием стало подписание Плана мероприятий по развитию сотрудничества между республиками», — прокомментировал глава правительства.

Он назвал Дмитрия Сотникова «профессионалом своего дела, активным и идейным».