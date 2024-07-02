На шахте «Большевик» прошёл пленэр для новокузнецких художников

«Меня поразили люди: они просто светятся в темноте. И по этому свету, ритму полос понимаешь, насколько это пространство не совсем чёрное, насколько оно наполнено людьми, которые здесь помогают нам, страхуют нас, но при этом ещё и выполняют свою работу, оставаясь незаметными».