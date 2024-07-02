В Белове ищут пропавшего подростка, который может нуждаться в медпомощи

Полицейские Белова разыскивают 14-летнего Алексея Исаева, который вышел из дома накануне около 18 часов и не вернулся.
Подросток ростом 170 см, среднего телосложения, с карими глазами и тёмно-русыми волосами. Он был одет в чёрный спортивный костюм с белой эмблемой, в чёрную кепку с белой надписью и белые кроссовки. Из особых примет — ребёнок заикается и может нуждаться в медицинской помощи.
«Просим граждан, которым что-либо известно о местонахождении пропавшего, сообщить об этом в дежурную часть ОМВД России “Беловский” по телефону: 8-(3845)-22−83−67 или 02 (102 с мобильного)», — пишут полицейские.