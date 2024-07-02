В Белове ищут пропавшего подростка, который может нуждаться в медпомощи

Подросток ростом 170 см, среднего телосложения, с карими глазами и тёмно-русыми волосами. Он был одет в чёрный спортивный костюм с белой эмблемой, в чёрную кепку с белой надписью и белые кроссовки. Из особых примет — ребёнок заикается и может нуждаться в медицинской помощи.