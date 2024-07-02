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Сухая и жаркая погода установится в Башкирии

Синоптики пообещали 30-градусный зной.

Источник: Комсомольская правда

Стал известен прогноз погоды на ближайшие два дня в Башкирии. Как обещают синоптики республиканского гидрометцентра, в середине недели в регионе установится жаркая и сухая погода.

Так, 3 июля метеорологи не предвидят осадков, а температура воздуха днем достигнет +31 градуса. Ночью столбики термометров опустятся до +13…+18, а вот на северо-востоке температура может достигнуть +8.

Характер погоды не изменится и в четверг, 4 июля.

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