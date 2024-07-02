Журналист Маргарита Симоньян посетила Храм-на-Крови в Екатеринбурге

— Владыке поклон, благодарность за все, что нам здесь показали, рассказали, за такой потрясающий прием. Всему Екатеринбургу, всему Уралу огромный привет. Будем бороться и дальше. Когда такие люди молятся за победу, за исход этой борьбы, дают нам силы и такую поддержку, победа предрешена и не может быть опровергнута, — говорит гостья города.