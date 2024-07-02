Омская область оказалась в зоне действия мощного циклона

2 июля, ожидаются осадки, местами сильные, грозы, ветер порывами 15−17 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +19… +24 градуса. В среду, 3 июля, в тыловой части циклона сохранится дождливая погода, а северо-западный ветер усилится в дневные часы до 15−18 м/с. Температура воздуха понизится ночью до +10…+15, днём до +17…+22. В ночь на 4 июля ночная температура воздуха составит и вовсе до +8 градусов. Но днём будет значительно теплее.