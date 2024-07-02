Ричмонд
+18°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омская область оказалась в зоне действия мощного циклона

Он надолго принёс дожди и грозы.

Сейчас в Ричмонде: +18° 3 м/с 73% 762 мм рт. ст. +21°
Источник: Om1.ru

Июль в Омской области начался с затяжных дождей. Циклон с грозами зашёл в регион уже во вторник.

2 июля, ожидаются осадки, местами сильные, грозы, ветер порывами 15−17 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +19… +24 градуса. В среду, 3 июля, в тыловой части циклона сохранится дождливая погода, а северо-западный ветер усилится в дневные часы до 15−18 м/с. Температура воздуха понизится ночью до +10…+15, днём до +17…+22. В ночь на 4 июля ночная температура воздуха составит и вовсе до +8 градусов. Но днём будет значительно теплее.

Напомним, что во втором месяце лета омичей ждёт аномальное количество осадков. По долгосрочному прогнозу Gismeteo, в регионе дожди разной интенсивности будут лить почти каждый день.