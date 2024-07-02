Ливень с грозой сменят жару в Иркутской области в первой неделе июля

Погода в Ричмонде: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц
Конец июня и первые числа июля подарили жителям Иркутской области жаркие дни. Так, 1 июля только в столице Приангарья температура достигала +34 градусов. Однако зной вскоре сменится ливнями по всей области. Об этом КП-Иркутск рассказали в Гидрометцентре России.
— Циклоны, развившиеся на севере Казахстана, а также их атмосферные фронты, уверенно движутся вглубь Сибирских краев. В июле продолжится конвективная деятельность, а жара местами ослабеет, — рассказывают синоптики.
Так, со 2 по 4 июля в некоторых уголках Иркутской области ожидаются кратковременные дожди с грозами. Где-то могут нагрянуть даже град и ливни. Да и ветер может достигнуть порывов 15−20 метров в секунду.