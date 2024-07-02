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Сильные дожди, грозы и до +31°С будет сегодня в Беларуси

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сильные дожди, грозы и до плюс 31 градуса будет сегодня в Беларуси, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Сейчас в Ричмонде: +19° 0 м/с 68% 762 мм рт. ст. +21°

Сегодня погодные условия в Беларуси будет определять малоподвижный атмосферный фронт, на западные районы распространится прохладная воздушная масса. Днем ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории страны пройдут дожди, утром во многих районах, а днем местами по республике прогнозируются сильные дожди.

В отдельных районах прогремят грозы. Ветер южный с переходом на северо-западный умеренный, при грозах порывистый, местами по стране сильный порывистый. Температура воздуха днем будет колебаться от плюс 20 градусов по западу до плюс 31 градуса по юго-востоку страны.