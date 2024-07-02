Сильные дожди, грозы и до +31°С будет сегодня в Беларуси

В отдельных районах прогремят грозы. Ветер южный с переходом на северо-западный умеренный, при грозах порывистый, местами по стране сильный порывистый. Температура воздуха днем будет колебаться от плюс 20 градусов по западу до плюс 31 градуса по юго-востоку страны.