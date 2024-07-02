Омичам рассказали, чем опасны комары и как от них защититься

«В основном пользуются репеллентами — какие-то из них более эффективные, какие-то менее. Если на тело наносить или на одежду, то репелленты должны быть несмываемые потом и дождём. Если спирали или таблетки, то их нужно использовать по мере необходимости», — рассказывает Зрянин.