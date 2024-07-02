Омичам рассказали, чем опасны комары и как от них защититься

Этим летом омичи обращают внимание на изобилие комаров, называя это нашествием насекомых. Доцент кафедры ботаники и зоологии Института биологии и биомедицины ННГУ имени Лобачевского Владимир Зрянин рассказал NewsNN, где больше всего этих насекомых, как защититься и чем они могут быть опасны.
Где больше всего комаров?
«Комары развиваются в воде. Поэтому их много там, где есть водоёмы. Самки пьют кровь, спариваются, потом откладывают яйца в воду. Кровь нужна для развития потомства. Потом этот цикл повторяется», — рассказывает эксперт.
Какие заболевания переносят комары?
«Комары переносят лишь паразитарные болезни через укус. Кусает только самка и делать это может неоднократно. Из возможных болезней — филяриоз. Насекомые с укусом передают личинки нематодов (крупных червей), а затем те селятся в разных частях тела человека, в том числе в глазных яблоках», — сообщает Владимир Зрянин.
По словам специалиста, это вызывает тревогу и недоумение даже у медицинских работников. Однако, не стоит переживать, ведь такое заболевание не смертельно.
Чем опасны малярийные комары?
«Малярию может переносить только малярийный комар. Отличительные признаки — длинные щупики, садясь на поверхность, задирает брюшко, а крылья с пятнышками. По размерам малярийный комар такой же, как и обычный», — поясняет эксперт.
Даже если вас укусит такой комар, то вряд ли возможно заражение, добавляет Зрянин.
Какие самые эффективные способы защиты от комаров?
«В основном пользуются репеллентами — какие-то из них более эффективные, какие-то менее. Если на тело наносить или на одежду, то репелленты должны быть несмываемые потом и дождём. Если спирали или таблетки, то их нужно использовать по мере необходимости», — рассказывает Зрянин.
Погода влияет на поведение комаров?
«Да. Суточная активность тоже имеет динамику, когда не так жарко — комаров больше. Это насекомые с очень нежным покровом, поэтому потеря влаги — проблема для них», — сообщает специалист.
Когда погода сухая и жаркая — комаров меньше. Из-за обильных осадков появляются временные водоёмы, где насекомые могут развиваться.
Как отмечает Владимир Зрянин, комар живёт до 10 недель. За это время самка может до пяти раз отложить яйца.