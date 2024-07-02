Журналист Айдос Садыков умер после покушения в Киеве

О смерти автора проекта «Басе» во вторник сообщила его жена Наталья Садыкова.
Напомним, КазТАГ сообщал, что генпрокурор Берик Асылов обратился в адрес генпрокурора Украины с предложением оказать всяческое содействие в раскрытии преступления, задействовав в нем наиболее опытных казахстанских следователей.
Напомним, покушение на Садыкова было совершено 18 июня, когда он находился в автомобиле рядом со своим домом в Киеве. Неизвестный выстрелил в него и скрылся. Рядом с автором оппозиционного проекта «Басе» находилась его супруга — соавтор проекта Наталья Садыкова. Она не пострадала. Позднее стало известно, что журналист прооперирован и находится в реанимации.
19 июня покушение на Садыкова прокомментировал президент Касым-Жомарт Токаев, сообщив, что им поручено по линии дипломатического ведомства и правоохранительных органов направить официальные запросы по данному серьезному инциденту, а также подчеркнув, что в случае необходимости казахстанские официальные органы готовы подключиться к расследованию для оказания содействия в выявлении истины.
21 июня супруга журналиста заявила о якобы причастности казахстанского полицейского к покушению в Киеве, однако министерство внутренних дел Казахстана данное утверждение опровергло, указав, что указанное лицо уже более пяти лет не является сотрудником правоохранительных органов. Позднее пресс-секретарь главы государства Берик Уали сообщил, что Токаев поручил установить местонахождение подозреваемых в покушении на убийство Садыкова. КазТАГ 21 июня сообщал, что Казахстан задействовал договор с Украиной о взаимной правовой помощи по уголовным делам для расследования дела журналиста Садыкова.
22 июня КазТАГ сообщал, что в Казахстане задержан один из подозреваемых по делу о покушении на Садыкова — Алтай Жаканбаев.
27 июня спикер сената Маулен Ашимбаев, комментируя информацию о запросе Украины на выдачу казахстанца, подозреваемого в покушении на Садыкова, сообщил, что Казахстан не выдает своих граждан другим государствам.