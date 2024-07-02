Журналист Айдос Садыков умер после покушения в Киеве

Напомним, покушение на Садыкова было совершено 18 июня, когда он находился в автомобиле рядом со своим домом в Киеве. Неизвестный выстрелил в него и скрылся. Рядом с автором оппозиционного проекта «Басе» находилась его супруга — соавтор проекта Наталья Садыкова. Она не пострадала. Позднее стало известно, что журналист прооперирован и находится в реанимации.