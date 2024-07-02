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В Тихих зорях демонтируют линии электропередачи в районе новой развязки

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. На месте ЛЭП обустроят пешеходный тротуар.

Источник: Пресс-служба Администрации города Красноярска

В Тихих зорях демонтируют линии электропередачи. Будущая развязка в микрорайоне позволит транспорту выезжать из Пашенного на Николаевский мост.

«Мы долго шли к этому моменту. Проведена огромная подготовительная работа, в которой было задействовано несколько ведомств, в том числе краевых и федеральных. Благодарю всех коллег. В дальнейшем на месте перенесённой опоры будет обустроен пешеходный тротуар», — написал мэр Владислав Логинов в своих соцсетях.

Сейчас работы по строительству дороги идут по графику. Специалисты укладывают асфальт, делают ливневую канализацию и занимаются монтажом бортового камня.