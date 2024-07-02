В Междуреченске мужчина получил серьёзные травмы после нападения медведя

В кузбасских соцсетях появилась информация о нападении медведя на мужчину в Междуреченске, а именно в верховьях реки Усы. Пострадавший получил серьёзные травмы, но ему уже оказали помощь медики, здоровью кузбассовца ничего не угрожает.
В ответ на это представители администрации Междуреченска в тех же соцсетях рассказали, как избежать встречи с медведем и что делать, если всё-таки встретили.
Так, чтобы не попасться зверю в лесу нужно громко шуметь, избегать густых кустов, не оставлять еду после пикника и не подходить к останкам мёртвых животных или рыбы. Можно взять с собой собак, которые не боятся медведей.
«Если встретили медведя, постарайтесь не выглядеть угрожающе, говорите с медведем уверенным тоном. Медленно отходите назад по диагонали, не сводя глаз с медведя, но, если медведь начинает следовать за вами, остановитесь и не сходите с места. Не кричите, и не бросайте ничего в медведя, никогда не имитируйте его рычание. Не бегите! Постарайтесь выглядеть больше, чем вы есть на самом деле: поднимите руки или встаньте на бревно или камень», — пишут сотрудники.
Если медведь напал, нужно притвориться мёртвым и на земле закрывать голову, чтобы защитить лицо и шею.