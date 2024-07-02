В Междуреченске мужчина получил серьёзные травмы после нападения медведя

«Если встретили медведя, постарайтесь не выглядеть угрожающе, говорите с медведем уверенным тоном. Медленно отходите назад по диагонали, не сводя глаз с медведя, но, если медведь начинает следовать за вами, остановитесь и не сходите с места. Не кричите, и не бросайте ничего в медведя, никогда не имитируйте его рычание. Не бегите! Постарайтесь выглядеть больше, чем вы есть на самом деле: поднимите руки или встаньте на бревно или камень», — пишут сотрудники.