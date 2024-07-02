Наводнений в Приангарье не ожидается, но расслабляться не стоит

Поскольку все у нас в норме, то расходы Иркутской ГЭС в июне составили 2700 кубометров в секунду. Следующий уровень до 2 августа планируется установить в пределах 2800−3000 кубометров в секунду. Эксперты напомнили, что при высоком уровне воды в Байкале и его резком повышении (кто знает, что может случиться в Монголии, где берет начало главный приток Байкала — Селенга?) сбросы через Иркутскую ГЭС могут быть повышены до 6000 кубометров в секунду. Правда, тогда дач на островах не останется — все помнят, как в предыдущие годы при росте сброса до 4000 кубометров в секунду затопило острова в нижнем бьефе Иркутской ГЭС.