Наводнений в Приангарье не ожидается, но расслабляться не стоит

В Иркутской области июль обещают жарким. Об этом нам рассказали метеорологи. А будет ли он в то же время влажным, в пресс-центре ИА «Интерфакс» 1 июля рассуждали специалисты.
Это начальник ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Азат Насыров, начальник территориального отдела водных ресурсов по Иркутской области Енисейского бассейнового управления Росводресурсов Михаил Людвиг, начальник филиала «Востсибрегионводхоз» Юрий Вельдяев, заместитель начальника Главного управления МЧС России по Иркутской области — начальник управления ГО и защиты населения Евгений Гоголев, директор ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация» Сергей Кузнецов.
Азат Насыров подтвердил, что будет тепло, немножко жарко — на 1−1,5 градуса выше нормы, где-то дождливо, где-то суховато. В целом — в периоде многолетних среднемесячных значений. Дождей, может, будет многовато во второй половине месяца, но ожидается, что будут они обильными и кратковременными. Кстати, одними из самых опасных для горных речек — именно ливневые дожди способны моментально разбудить небольшую горную речушку, превратив ее в бушующий поток.
Боковой приток в Братское водохранилище в июне составил 1400 кубометров в секунду — это 66% от нормы. В июле ожидается 1600−2000 кубометров (78−98% нормы), уровень воды в Братском водохранилище — 399,71 метра, что на 51 сантиметр выше прошлогоднего.
Поскольку все у нас в норме, то расходы Иркутской ГЭС в июне составили 2700 кубометров в секунду. Следующий уровень до 2 августа планируется установить в пределах 2800−3000 кубометров в секунду. Эксперты напомнили, что при высоком уровне воды в Байкале и его резком повышении (кто знает, что может случиться в Монголии, где берет начало главный приток Байкала — Селенга?) сбросы через Иркутскую ГЭС могут быть повышены до 6000 кубометров в секунду. Правда, тогда дач на островах не останется — все помнят, как в предыдущие годы при росте сброса до 4000 кубометров в секунду затопило острова в нижнем бьефе Иркутской ГЭС.
При этом притоки на уровне нормы и ниже ее вовсе не означают, что мы вдруг вышли из многоводного периода на Байкале. Он еще пока сохраняется. Кстати, именно из-за него эксперты и законодатели решили расширить границы предельно допустимых максимальных и минимальных уровней Байкала на 20 сантиметров. Это, а также разрешение устанавливать пределы несколько раз в год позволит наиболее гибко реагировать на изменение уровня, не допуская подтоплений бурятского берега в периоды многоводья.
А в целом все нормально, граждане, наводнений не ожидается. Но расслабляться не стоит.