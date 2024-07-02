Красноярский пристав спасла сожителя от долгов и лишилась работы

В 2018 году судебный пристав по Советскому району получила в работу документы о взыскании 260 тыс рублей с жителя Красноярска. Им оказался сожитель девушки. В краевой прокуратуре рассказывают, что она удалила из системы документы.
«Также женщина не направила по месту работы должника постановление об обращении взыскания на его зарплату. За это время на расчётный счёт мужчины поступило более 2,3 млн руб., чего могло хватить для полного погашения кредитной задолженности», — рассказывают в прокуратуре.
Девушка вину не признала, сказав, что технически не могла этого сделать, а с красноярцем она якобы и вовсе не знакома. Ее коллеги поехали на адрес к должнику и там увидели того самого пристава.
На уже бывшую сотрудницу ведомства завели уголовное дело за превышение полномочий и признали виновной.