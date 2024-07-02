В Волгоградской области запускают единую карту жителя региона

Как сообщает «Волгоградская правда.ру» со ссылкой на областной комитет информационных технологий, концепция нового проекта была утверждена после тщательного анализа опыта других субъектов страны, где уже функционируют подобные сервисы.
Как сообщают специалисты, к «Карте жителя Волгоградской области» можно будет подключить действующую банковскую карту. В целом этот цифровой инструмент позволит участникам пользоваться набором различных сервисов, включая социальных.
Отметим, что «Карта жителя» уже была успешно внедрена в ряде регионов страны. Для Волгоградской области запуск проекта станет важным шагом к развитию цифровой инфраструктуры региона. Эта работа соответствует целям нацпроекта «Цифровая экономика РФ».
Напомним, в Волгоградской области внедрение цифровых сервисов в самых разных сферах деятельности ведется на системной основе. Эта задача была поставлена перед профильными ведомствами губернатором Андреем Бочаровым.