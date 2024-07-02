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Жители 13 сел под Красноярском вынуждены пить некачественную воду

КРАСНОЯРСК, 2 июля, ФедералПресс. Вода в более десяти сел Шарыповского округа в Красноярском крае не соответствует заявленным нормам. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Источник: AP 2023

«Проведенный лабораторный контроль питьевой воды в 13 населенных пунктах показал, что она не соответствует гигиеническим нормативам по санитарно-химическим и органолептическим показателям», — сообщили в пресс-службе.

В ведомстве уточнили, что в селах Ивановка, Березовское, Новоалтатка, а также деревнях Ершово, Инголь, Скрипачи и других населенных пунктах Шарыповского округа не соответствует требованиям санитарного законодательства.

В итоге властям Шарыповского муниципального округа назначен штраф в размере 600 тысяч рублей за ненадлежащее содержание объектов питьевого водоснабжения. Помимо этого, в суд направлен иск с требованием устранить нарушения требований санитарного законодательства.

Напомним о способах оценки качества питьевой воды из-под крана, не прибегая к услугам специальных лабораторий.

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