Жители 13 сел под Красноярском вынуждены пить некачественную воду

«Проведенный лабораторный контроль питьевой воды в 13 населенных пунктах показал, что она не соответствует гигиеническим нормативам по санитарно-химическим и органолептическим показателям», — сообщили в пресс-службе.
В ведомстве уточнили, что в селах Ивановка, Березовское, Новоалтатка, а также деревнях Ершово, Инголь, Скрипачи и других населенных пунктах Шарыповского округа не соответствует требованиям санитарного законодательства.
В итоге властям Шарыповского муниципального округа назначен штраф в размере 600 тысяч рублей за ненадлежащее содержание объектов питьевого водоснабжения. Помимо этого, в суд направлен иск с требованием устранить нарушения требований санитарного законодательства.
Напомним о способах оценки качества питьевой воды из-под крана, не прибегая к услугам специальных лабораторий.