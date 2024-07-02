Семья Бунаевых из Усть-Уды борется за звание «Семья года»

Виссарион и Мария Бунаевы — семья врачей, воспитывающая троих детей. Виссарион Виссарионович работает заместителем главного врача и школьным педиатром, а также организует спортивные мероприятия в районе. Мария Викторовна — врач-оториноларинголог и врач ультразвуковой диагностики. Их дети — Всеволод, Василий и Лиза — ведут активную общественную жизнь. Старший сын Всеволод в 4 года окончил подготовительное отделение по классу баяна и художественное отделение в ДШИ. Мальчики занимаются музыкой, спортом, изучают английский язык и любят петь.