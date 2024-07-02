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Семья Бунаевых из Усть-Уды борется за звание «Семья года»

Семья Бунаевых из Усть-Уды представляет Иркутскую область на Всероссийском конкурсе «Семья года» в номинации «Народное признание».

Источник: Соцсети

Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

С 1 июля началось голосование за лучший видеоролик семьи-участника федерального этапа конкурса. Голосование проходит в социальной сети «ВКонтакте» и продлится до 31 июля.

Виссарион и Мария Бунаевы — семья врачей, воспитывающая троих детей. Виссарион Виссарионович работает заместителем главного врача и школьным педиатром, а также организует спортивные мероприятия в районе. Мария Викторовна — врач-оториноларинголог и врач ультразвуковой диагностики. Их дети — Всеволод, Василий и Лиза — ведут активную общественную жизнь. Старший сын Всеволод в 4 года окончил подготовительное отделение по классу баяна и художественное отделение в ДШИ. Мальчики занимаются музыкой, спортом, изучают английский язык и любят петь.

Победители Всероссийского конкурса «Семья года» будут определены в августе 2024 года.