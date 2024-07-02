В Приморье завершены поиски двухлетней девочки и ее матери

Женщина и ребенок пропали еще 20 июня. Причем обстоятельства их исчезновения весьма можно назвать странными: они вышли из дома в 4.15. И с тех пор их никто не видел. По данным ПСО «Примпоиск», их искали больше недели, но безрезультатно. Чуть позже в дежурную часть отдела полиции N1 УМВД России по городу Владивостоку поступило сообщение о пропаже 25-летней женщины и ее 2-летней дочери.