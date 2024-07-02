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В Приморье завершены поиски двухлетней девочки и ее матери

Об этом сообщили в УМВД.

Источник: PrimaMedia.ru

В Приморье завершились поиски двухлетней Нади П. и ее 25-летней мамы Марии П., сообщает ИА PrimaMedia. Информацию об этом корреспонденту издания подтвердили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

Женщина и ребенок пропали еще 20 июня. Причем обстоятельства их исчезновения весьма можно назвать странными: они вышли из дома в 4.15. И с тех пор их никто не видел. По данным ПСО «Примпоиск», их искали больше недели, но безрезультатно. Чуть позже в дежурную часть отдела полиции N1 УМВД России по городу Владивостоку поступило сообщение о пропаже 25-летней женщины и ее 2-летней дочери.

Во вторник, 2 июля, стало известно, что пропавшие найдены.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции пропавшие были обнаружены живыми и здоровыми», — уточнили в пресс-службе ведомства.

О том, где все это время находились мать и дитя, история умалчивает.