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«Клёвая семья в клёвом месте»: омичей приглашают на фестиваль ухи

Омичей приглашают принять участие в третьем этапе семейного фестиваля «Омская семья: от А до Я».

Источник: Freepik

Он пройдёт в формате пикника под девизом «Клёвая семья в клёвом месте».

Семьи, которые зарегистрируются для участия в фестивале, посоревнуются в рыбной ловле и сварят уху по семейному рецепту.

«Дегустировать, определять победителей и показывать мастер-классы по приготовлению ухи будут бренд-шефы известных омских ресторанов», — рассказали в пресс-службе мэрии Омска.

Все гости фестиваля также смогут проголосовать за понравившуюся уху. Помимо этого всех пришедших ждёт концертная программа, различные активности и пенная вечеринка.

Время проведения фестиваля — 13 июля с 16:00 до 20:00.Место проведения — территория пляжа рядом с гостиничным комплексом Cronwell Park Ника.

Желающим поучаствовать нужно зарегистрироваться до 9 июля по следующей ссылке. Далее с ними свяжутся организаторы. Для гостей фестиваля — вход свободный.