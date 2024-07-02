«Клёвая семья в клёвом месте»: омичей приглашают на фестиваль ухи

Он пройдёт в формате пикника под девизом «Клёвая семья в клёвом месте».
Семьи, которые зарегистрируются для участия в фестивале, посоревнуются в рыбной ловле и сварят уху по семейному рецепту.
«Дегустировать, определять победителей и показывать мастер-классы по приготовлению ухи будут бренд-шефы известных омских ресторанов», — рассказали в пресс-службе мэрии Омска.
Все гости фестиваля также смогут проголосовать за понравившуюся уху. Помимо этого всех пришедших ждёт концертная программа, различные активности и пенная вечеринка.
Время проведения фестиваля — 13 июля с 16:00 до 20:00.Место проведения — территория пляжа рядом с гостиничным комплексом Cronwell Park Ника.
Желающим поучаствовать нужно зарегистрироваться до 9 июля по следующей ссылке. Далее с ними свяжутся организаторы. Для гостей фестиваля — вход свободный.