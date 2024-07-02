Прокуратура добилась строительства водозаборной скважины под Новосибирском

В Ордынском районе после вмешательства прокуратуры построили новую водозаборную скважину. Об этом во вторник, 2 июля сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
В ходе проведённой проверки было установлено, что из-за попадания песчано-глинистой смеси в насос из строя вышла водозаборная скважина в селе Рогалёво.
Ремонту объект не подлежал и прокурор обратился в суд о понуждении районной администрации обеспечить население питьевой водой путём строительства новой скважины.
«В настоящее время строительство водозаборной скважины завершено, она введена в эксплуатацию, жители села Рогалёво обеспечены питьевой водой», — уточнили в прокуратуре.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что из-за поломки скважины жители двух населённых пунктов в Убинском районе НСО остались без воды.