Прокуратура добилась строительства водозаборной скважины под Новосибирском

В Ордынском районе после вмешательства прокуратуры построили новую водозаборную скважину. Об этом во вторник, 2 июля сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

В ходе проведённой проверки было установлено, что из-за попадания песчано-глинистой смеси в насос из строя вышла водозаборная скважина в селе Рогалёво.

Ремонту объект не подлежал и прокурор обратился в суд о понуждении районной администрации обеспечить население питьевой водой путём строительства новой скважины.

Суд эти требования удовлетворил, после чего муниципалитет заключил контракт с подрядчиком на строительство. На эти цели из бюджета Ордынского района были выделены 9 млн рублей.