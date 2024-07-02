В Красноярске будут судить организаторов казино-клуба

В Красноярске будут судить семь человек за организацию казино-клуба. Об этом сообщают в прокуратуре и Следственном комитете.
По данным следствия, в октябре 2020 года 38-летний красноярец решил заняться организацией и проведением азартных игр в одном из домов на улице Качинская. Для этого он купил игровые автоматы, различную технику и привлёк ещё 6 человек: одного мужчину и пять женщин.
Каждый из семи обвиняемых исполнял свою роль в работе казино — от администратора и оператора до бухгалтера. Азартный клуб проработал с октября 2020-го до октября 2023 года. За это время преступной группе удалось заработать порядка 20 миллионов рублей.
«В заведение пускали только тех людей, номера которых имелись в записной книжке телефона, это была база данных игроков. Новые клиенты, в основном, появлялись в силу того, что их приводил кто-либо из постоянных проверенных посетителей», — сказал во время следствия 38-летний организатор казино.
Следственный комитет возбудил и расследовал дело по ч. 3 ст. 171.2 УК РФ. Прокуратура утвердила обвинение. В ближайшее время обвиняемые предстанут перед судом, им грозит до 6 лет лишения свободы.