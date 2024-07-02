В Красноярске будут судить организаторов казино-клуба

По данным следствия, в октябре 2020 года 38-летний красноярец решил заняться организацией и проведением азартных игр в одном из домов на улице Качинская. Для этого он купил игровые автоматы, различную технику и привлёк ещё 6 человек: одного мужчину и пять женщин.