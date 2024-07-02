Новосибирские хирурги помогли повару, который не мог глотать пищу

Как пояснили медики, у 22-летнего жителя Владивостока с 2019 года периодически возникало беспричинное кратковременное сдавление горла, которое затем перешло в ощущение постоянной помехи в пищеводе. Вскоре молодой человек уже не мог проглотить даже маленький кусочек хлеба без обильного запивания его водой, а в начале 2023 года стала застревать в горле и жидкая каша.