Новосибирские хирурги помогли повару, который не мог глотать пищу

НОВОСИБИРСК, 2 июл — РИА Новости. Хирурги национального медицинского исследовательского центра имени Е. Н. Мешалкина в Новосибирске помогли молодому повару из Владивостока, который из-за аномалии аорты больше года не мог глотать твердую пищу, сообщает медцентр.
Как пояснили медики, у 22-летнего жителя Владивостока с 2019 года периодически возникало беспричинное кратковременное сдавление горла, которое затем перешло в ощущение постоянной помехи в пищеводе. Вскоре молодой человек уже не мог проглотить даже маленький кусочек хлеба без обильного запивания его водой, а в начале 2023 года стала застревать в горле и жидкая каша.
«Физически развитый пациент, увлекающийся туризмом и культурой викингов, при этом повар по профессии, был вынужден полностью перейти на детское питание, протертые супы и кефир, критически потерял вес, после чего наконец принял решение обратиться за помощью. По данным компьютерной томографии выявили редкую врожденную аномалию — так называемое “сосудистое кольцо”, возникающее из-за неправильного расположения сосудов вокруг сердца», — рассказали в клинике.
«В детском возрасте это может никак не проявляться, а по мере роста и повышения физической нагрузки давление в артериях возрастает, сдавливание усиливается и становится причиной разного рода дыхательных расстройств. Но в случае нашего пациента серьезную угрозу для жизни и здоровья представляла компрессия пищевода. Помочь могло только хирургическое вмешательство», — рассказал он.
В итоге хирурги разобщили кольцо, удалив ткани правой подключичной артерии от пищевода. Уже через сутки после операции пациент был переведен в обычную палату и смог без проблем есть твердую пищу.