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Почти 130 населенных пунктов Беларуси остаются без света после непогоды

Мощные дожди и ветер обрушилась на республику накануне, электроснабжение нарушалось в 788 населенных пунктах.

Источник: Telegram / ГПО "Белэнерго"

МИНСК, 2 июл — Sputnik. Работы по восстановлению электроснабжения продолжаются в 128 населенных пунктах Беларуси, об этом сообщили в Минэнерго.

По данным ведомства, отключения электричества зафиксированы в основном в Минской и Витебской областях. Больше всего из-за непогоды пострадали Полоцкий, Борисовский, Слуцкий, Ушачский районы.

Всего за прошедшие сутки электроснабжение нарушалось в 788 населенных пунктах страны.

Непогода обрушилась на Беларуси в понедельник. Грозы с сильным дождем и шквалистым ветром, порывы которого достигали 20 м/с, стали причиной падения деревьев и веток на линии электропередачи, местами — их обрыву, повреждению опор.

«В устранении последствий непогоды был задействовано 148 аварийных бригад составом 387 человек и 134 единицы техники», — сообщили в пресс-службе Минэнерго.

Сложные погодные условия сохранятся в Беларуси и во вторник, из-за сильных дождей объявлен оранжевый уровень опасности.

энергетика