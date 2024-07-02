Почти 130 населенных пунктов Беларуси остаются без света после непогоды

МИНСК, 2 июл — Sputnik. Работы по восстановлению электроснабжения продолжаются в 128 населенных пунктах Беларуси, об этом сообщили в Минэнерго.
По данным ведомства, отключения электричества зафиксированы в основном в Минской и Витебской областях. Больше всего из-за непогоды пострадали Полоцкий, Борисовский, Слуцкий, Ушачский районы.
Всего за прошедшие сутки электроснабжение нарушалось в 788 населенных пунктах страны.
Непогода обрушилась на Беларуси в понедельник. Грозы с сильным дождем и шквалистым ветром, порывы которого достигали 20 м/с, стали причиной падения деревьев и веток на линии электропередачи, местами — их обрыву, повреждению опор.
«В устранении последствий непогоды был задействовано 148 аварийных бригад составом 387 человек и 134 единицы техники», — сообщили в пресс-службе Минэнерго.
Сложные погодные условия сохранятся в Беларуси и во вторник, из-за сильных дождей объявлен оранжевый уровень опасности.