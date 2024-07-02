Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Пермском крае завершился шестидневный холодный период

Температура воздуха на территории Пермского края начала повышаться 1 июля.

Сейчас в Ричмонде: +18° 3 м/с 77% 762 мм рт. ст. +21°
Источник: Комсомольская правда

В Пермском крае 1 июля завершился шестидневный умеренно холодный период. Температура воздуха на всей территории Прикамья начала повышаться. Уход холодного фронта в отдельных частях региона сопровождали ливневые дожди и грозы.

В ГИС центре ПГНИУ сообщили о большом количестве выпавших осадков в Березниках — 16 мм. Сильные осадки зафиксировали и другие метеостанции по северу Прикамья.

В южной части Пермского края температура воздуха 1 июля оказалась выше прогнозов, в Оханске столбик термометра поднялся до отметки +28,9 градусов. В Перми воздух прогрелся до +26,8 градусов.

В Пермском крае 2 июля сохранится облачная погода без существенных осадков с температурой воздуха около +24…+29 градусов. Прохладно будет лишь на востоке региона в районе Горнозаводска, где прогнозируют не более +20 градусов.

В Пермском крае начало июля станет самым жарким за последние 36 лет. ГИС центр ПГНИУ прогнозирует жару на территории Прикамья в первую декаду июля.