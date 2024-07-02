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Ливни, грозы и град снова придут в Новосибирскую область

Также ожидается очень крепкий ветер.

Сейчас в Ричмонде: +18° 3 м/с 73% 762 мм рт. ст. +21°
Источник: НДН.ИНФО

В Новосибирской области на неделе синоптики прогнозируют дожди, грозы, град. Местами в регионе будет сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду, сообщает Западно-Сибирский УГМС.

Во вторник, 2 июля, днем воздух прогреется до +22, +27 градусов. В регионе также ожидаются умеренные дожди и грозы, при которых возможны сильные ливни и град. Скорость ветра будет в пределах 4−9 метров в секунду, при грозах — порывы до 20 метров в секунду.

В среду, 3 июля, днем столбики термометров достигнут отметки в +17, +22 градусов. Днем ожидаются умеренные дожди, при грозах — сильные дожди, ливни и град. Ветер достигнет скорости 3−8 метров в секунду, местами порывы до 13. При грозах он усилится до 18 метров в секунду.

Андрей Иванов