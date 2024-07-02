Ливни, грозы и град снова придут в Новосибирскую область

Во вторник, 2 июля, днем воздух прогреется до +22, +27 градусов. В регионе также ожидаются умеренные дожди и грозы, при которых возможны сильные ливни и град. Скорость ветра будет в пределах 4−9 метров в секунду, при грозах — порывы до 20 метров в секунду.