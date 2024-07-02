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В Краснодаре открыли сухой пляж у реки на Гидрострое

В Краснодаре 1 июля открылся благоустроенный пляж на берегу реки Кубань, сообщает 93.ру. Зона отдыха расположена в микрорайоне Гидростроителей. Инвестиции в проект оцениваются в 10 млн руб.

По данным издания, на пляже установили шезлонги (стоимость аренды составляет 200 ₽), зонтики (100 ₽), столики (50 ₽), обустроили спортивные площадки и гриль-зону. Также на берегу реки организовали прокат рыболовных принадлежностей и снастей. В ближайшей перспективе здесь заработает кафетерий и можно будет арендовать беседку для отдыха.

Купаться на территории пляжа запрещено из-за высокой степени загрязненности воды в реке Кубань, непригодного дна, сильного течения и водоворотов.

Ранее власти Краснодара планировали открыть пляж в станице Старокорсунской, но в июне прошлого года стало известно, что проект приостановили из-за нарушений в договоре со стороны инвестора — ООО «Курортный центр Кукуруза», которое входит в группу компаний «Рус Курорт Сервис».

туризм и отдых