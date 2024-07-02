В Новосибирской области приставы конфисковали у мужчины автомобиль за пьяную езду

Согласно информации ведомства, владелец автомобиля марки «ВАЗ 21063» дважды садился за руль под воздействием алкоголя. Впервые такой инцидент произошел в 2023 году. В качестве наказания мужчину лишили водительских прав на 1,6 года и оштрафовали на 30 тысяч рублей.
Тем не менее, это не удержало нарушителя от повторного правонарушения. Вскоре он вновь был замечен за рулем в состоянии алкогольного опьянения. В этот раз в отношении него было возбуждено уголовное дело. Суд приговорил злоумышленника к 300 часам обязательных работ и лишению прав на два года.
Более того, судебные приставы посетили место жительства фигуранта и конфисковали его автомобиль «ВАЗ 21063» в доход государства.
Ранее «Прецедент» сообщал, что в Новосибирской области приставы арестовали «УАЗ» за нарушение ПДД. Редакция также писала о том, что в Новосибирске после вмешательства приставов снесли опасное здание.
Егор САФРОНОВ.