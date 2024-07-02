В Новосибирской области приставы конфисковали у мужчины автомобиль за пьяную езду

Тем не менее, это не удержало нарушителя от повторного правонарушения. Вскоре он вновь был замечен за рулем в состоянии алкогольного опьянения. В этот раз в отношении него было возбуждено уголовное дело. Суд приговорил злоумышленника к 300 часам обязательных работ и лишению прав на два года.