В двух районах Красноярска частично отключили холодную воду. С 10:00 сегодняшнего дня под отключение попали жители домов на улицах Парашютной, 12, Электриков, 46Д (в том числе и частный сектор в районе домов № 20−36 и № 50−52), а также в переулках Медицинский, 39а и Афонтовский, 5 и 7. Как отметили в КрасКоме, такие неудобства связаны для работ на аварийном участке водопровода в районе Парашютной.