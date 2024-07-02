В двух районах Красноярска частично отключили холодную воду. С 10:00 сегодняшнего дня под отключение попали жители домов на улицах Парашютной, 12, Электриков, 46Д (в том числе и частный сектор в районе домов № 20−36 и № 50−52), а также в переулках Медицинский, 39а и Афонтовский, 5 и 7. Как отметили в КрасКоме, такие неудобства связаны для работ на аварийном участке водопровода в районе Парашютной.
Без холодной воды остались и жители Железнодорожного района. Речь идет о домах на улицах Новосибирской, 44, Толстого, 43а, 45а и 47а, а также Ладо Кецховели, 58, 58а, 58б и 60а. В данном случае отключение связано из-за замены труб на улице Ладо Кецховели.
Планируется, что все работы завершатся также сегодня, но после 18:00. Узнать график подвоза питьевой воды можно по номеру диспетчерской службы 211−39−63.