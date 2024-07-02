В Омске снесут 70-летнюю двухэтажку, в которой на женщину обрушился потолок

Один из жильцов обратился в прокуратуру и сообщил, что в санузле на его мать обрушился потолок. После этого в 2021 году прокуратура Октябрьского округа вынесла постановление о расселении дома. В Центральном районном суде аварийность подтвердили. Процесс расселения будет завершён до конца 2024 года.