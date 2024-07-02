В Омске снесут 70-летнюю двухэтажку, в которой на женщину обрушился потолок

Омское УДХБ ищет подрядчика, который снесёт опасный дом на улице 20 лет РККА, 180. Здание признали аварийным в 2016 году и должны были расселить жильцов до 2018 года. Однако этого не произошло.
Один из жильцов обратился в прокуратуру и сообщил, что в санузле на его мать обрушился потолок. После этого в 2021 году прокуратура Октябрьского округа вынесла постановление о расселении дома. В Центральном районном суде аварийность подтвердили. Процесс расселения будет завершён до конца 2024 года.
Согласно документам, подрядчику предстоит снести дом в течение 30 дней с момента заключения договора. Начальная цена контракта составляет 1,5 млн рублей.
Ранее сообщалось, что на Левобережье начался снос долгостроя на улице 70 лет Октября. Недостроенную 17-этажку, которая должна была входить в ЖК «Кристалл», внесли в Единый реестр проблемных объектов. В 2021 году права прекратившего деятельность застройщика перешли Фонду развития территорий. Было решено достраивать дом.