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В Омске снесут 70-летнюю двухэтажку, в которой на женщину обрушился потолок

Объект признали аварийным ещё в 2016 году.

Источник: 2GIS

Омское УДХБ ищет подрядчика, который снесёт опасный дом на улице 20 лет РККА, 180. Здание признали аварийным в 2016 году и должны были расселить жильцов до 2018 года. Однако этого не произошло.

Один из жильцов обратился в прокуратуру и сообщил, что в санузле на его мать обрушился потолок. После этого в 2021 году прокуратура Октябрьского округа вынесла постановление о расселении дома. В Центральном районном суде аварийность подтвердили. Процесс расселения будет завершён до конца 2024 года.

Согласно документам, подрядчику предстоит снести дом в течение 30 дней с момента заключения договора. Начальная цена контракта составляет 1,5 млн рублей.

Ранее сообщалось, что на Левобережье начался снос долгостроя на улице 70 лет Октября. Недостроенную 17-этажку, которая должна была входить в ЖК «Кристалл», внесли в Единый реестр проблемных объектов. В 2021 году права прекратившего деятельность застройщика перешли Фонду развития территорий. Было решено достраивать дом.

ЖКХ