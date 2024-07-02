В МЧС рассказали, чем опасно купание в запрещённых местах

Специалисты управления МЧС России по Красноярскому краю напоминают жителям и гостям России, чем опасно купание в запрещённых местах.
В запрещённых водоёмах и на пляжах рядом с ними могут быть разбросаны осколки стекла, опасный строительный мусор, арматура, а также там возможны омуты, сильное течение и водовороты. Помимо того, там можно заразиться опасными паразитами.
Спасатели напоминают, что на запрещенных пляжах можно не только пораниться и заболеть, но и погибнуть. Поэтому жителей и гостей России призывают купаться только на официальных пляжах.
Ранее в МЧС сообщили, что в Красноярском крае 22 человека погибли во время купания в запрещённых местах.