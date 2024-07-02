Эксперта по впечатлениям и специалиста по ароматизации ищут в Приангарье

Топ самых необычных вакансий, открытых в июне, обновили в Иркутской области. Рейтинг составили специалисты одного из крупнейших рекрутинговых агентств страны. Любителей активного отдыха может привлечь открытая вакансия эксперта по впечатлениям туристического формата с зарплатой в 80 тысяч рублей в месяц. Соискатели должны иметь опыт работы гидом, обладать умениями выживать в диких условиях и любить сибирскую историю и культуру.
Кандидаты без опыта работы могут попробовать себя в роли специалиста по ароматизации с зарплатой 60 тысяч рублей в месяц. В его обязанности входит установка, настройка и обслуживание оборудования по ароматизации помещений. Работодатель готов предоставить обучение за счёт компании.
Также в Иркутской области ищут специалиста для вакансии с весьма необычным названием — мастер хвостового хозяйства. Работодатель предлагает зарплату в 170 тысяч рублей в месяц. В обязанности специалиста будет входить управление персоналом и обслуживание насосного хозяйства.