Эксперта по впечатлениям и специалиста по ароматизации ищут в Приангарье

Топ самых необычных вакансий, открытых в июне, обновили в Иркутской области. Рейтинг составили специалисты одного из крупнейших рекрутинговых агентств страны. Любителей активного отдыха может привлечь открытая вакансия эксперта по впечатлениям туристического формата с зарплатой в 80 тысяч рублей в месяц. Соискатели должны иметь опыт работы гидом, обладать умениями выживать в диких условиях и любить сибирскую историю и культуру.