В июле-2024 жители Новосибирска будут страдать от магнитных бурь

Эти бури могут негативно повлиять на самочувствие метеозависимых людей.
Ученые составили расписание магнитных бурь на июль 2024 года, предсказывая активность Солнца на протяжении 27 дней. Хотя большую часть месяца магнитосфера Земли будет спокойной, первая магнитная буря ожидается уже в начале июля.
Буря уровня G1, считающаяся слабой, может повлиять на энергосистемы и миграцию животных, вызвав недомогание у метеозависимых граждан. Солнечная активность начнет постепенно снижаться после 3 июля, однако ученые предупреждают о возможных негативных последствиях с 14 по 16 и
Жителей Новосибирской области советуют следить за предупреждениями специалистов и быть готовыми к изменениям в погоде и самочувствии в периоды повышенной солнечной активности.
Ранее «МК в Новосибирске» писал, что на Землю надвигается магнитная атака — геуодары в 5 баллов накроют планету 2 июля.