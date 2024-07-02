В июле-2024 жители Новосибирска будут страдать от магнитных бурь

Буря уровня G1, считающаяся слабой, может повлиять на энергосистемы и миграцию животных, вызвав недомогание у метеозависимых граждан. Солнечная активность начнет постепенно снижаться после 3 июля, однако ученые предупреждают о возможных негативных последствиях с 14 по 16 и 20—21 июля .