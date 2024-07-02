Жара сменится дождями и похолоданием в Приморье: дата

«Подойдет атмосферный фронт, облачность которого накроет большую территорию, в южной половине местами пройдет небольшой дождь», — передает Примгидромет.
Ночью в Приморье станет теплее на 1 — 4 градуса. А вот днем станет прохладнее, температура воздуха будет в пределах +18…+24 градусов, в центральных районах без существенных изменений.
Во Владивостоке в среду, 3 июля, будет облачно, возможен небольшой дождь. Ночью станет теплее, а днем температура воздуха опустится до +19…+22 градусов.
Напомним, ранее синоптики рассказали о зарождении тайфунов, которые могут оказывать влияние на погоду в Приморье.