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Жара сменится дождями и похолоданием в Приморье: дата

ВЛАДИВОСТОК, 2 июля, ФедералПресс. Неделя началась в Приморье с жаркой и душной погоды. В некоторых районах края воздух прогрелся до +30 градусов, однако уже в ближайшие сутки погода начнет меняться.

Сейчас в Ричмонде: +19° 0 м/с 68% 762 мм рт. ст. +21°
Источник: Reuters

«Подойдет атмосферный фронт, облачность которого накроет большую территорию, в южной половине местами пройдет небольшой дождь», — передает Примгидромет.

Ночью в Приморье станет теплее на 1 — 4 градуса. А вот днем станет прохладнее, температура воздуха будет в пределах +18…+24 градусов, в центральных районах без существенных изменений.

Во Владивостоке в среду, 3 июля, будет облачно, возможен небольшой дождь. Ночью станет теплее, а днем температура воздуха опустится до +19…+22 градусов.

Напомним, ранее синоптики рассказали о зарождении тайфунов, которые могут оказывать влияние на погоду в Приморье.