Осужденный за взятки экс-прокурор Новосибирской области прибыл в колонию

Об этом «Ъ-Сибирь» рассказала адвокат Антонина Бартенева, добавив, что уже обсудила с доверителем подачу кассационной жалобы на приговор, считая решение суда незаконным.
По версии следствия, Владимир Фалилеев в период своей работы прокурором области (он занимал этот пост в 2015—2018 годах) получал взятки от новосибирского бизнесмена Олега Ярового. Тот, сообщается в деле, передал Владимиру Фалилееву крупную сумму, а также помог его дочери с лечением в клинике в Германии, а его зятю — с покупкой квартиры. Как указывается в материалах обвинения, Олег Яровой также оплатил расходы по аренде парковки для внедорожника прокурора и приобрел для Владимира Фалилеева охотничью экипировку за 450 тыс. руб. Общая сумма «подарков» и услуг составила около 11 млн руб. Прокурор со своей стороны покровительствовал предпринимателю, например, свернув проверку в отношении связанной с коммерсантом компании.
В январе 2024 года суд назначил Владимиру Фалилееву девять лет колонии строгого режима и штраф в размере 5,7 млн руб. Экс-прокурора лишили классного чина госсоветника юстиции и звания «Заслуженный работник прокуратуры». В мае вышестоящий суд увеличил ему срок до 9,5 лет, а штраф до 22 млн руб.
Экс-прокурор считает себя невиновным. По его словам, уголовное дело было построено только на оговоре со стороны бизнесмена.