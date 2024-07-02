Осужденный за взятки экс-прокурор Новосибирской области прибыл в колонию

По версии следствия, Владимир Фалилеев в период своей работы прокурором области (он занимал этот пост в 2015—2018 годах) получал взятки от новосибирского бизнесмена Олега Ярового. Тот, сообщается в деле, передал Владимиру Фалилееву крупную сумму, а также помог его дочери с лечением в клинике в Германии, а его зятю — с покупкой квартиры. Как указывается в материалах обвинения, Олег Яровой также оплатил расходы по аренде парковки для внедорожника прокурора и приобрел для Владимира Фалилеева охотничью экипировку за 450 тыс. руб. Общая сумма «подарков» и услуг составила около 11 млн руб. Прокурор со своей стороны покровительствовал предпринимателю, например, свернув проверку в отношении связанной с коммерсантом компании.