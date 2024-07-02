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В Омской области запустили благотворительную акцию «Рюкзак добра»

В Омской области стартовала благотворительная акция «Рюкзак добра».

Источник: РИА "Новости"

Её цель — собрать канцелярские принадлежности для ребят из подшефного Стаханова.

Как сообщили в пресс-службе министерства цифрового развития и связи Омской области, поучаствовать в ней можно до 15 августа. Принимаются пеналы, ручки, карандаши, тетради, дневники и многие другие канцтовары. А кроме того — школьные рюкзаки.

Сдать их можно в будние дни с 8:30 до 17:45 по следующему адресу: Красный путь, 109, 8 этаж, кабинет 801.

Инициаторы акции — региональное Минцифры, главное управление информационных технологий региона, а также операторы связи и ИТ-сообщества Омской области.

«Наша акция дарит праздник маленьким школьникам. Будем и дальше продолжать оказывать всяческую поддержку нашему подшефному городу Стаханов», — отметил министр развития и связи региона Денис Цуканов.

Всё собранное будет передано в гуманитарный центр Омской области. А уже оттуда канцтовары отправятся в Стаханов.

Напомним, что к 1 сентября в Омской области закупят 24,5 тысячи наборов для первоклассников — рюкзаков со школьными принадлежностями.

Также мы сообщали о том, что у Стаханова появился ещё один регион-шеф — Ставропольский край.

благотворительность