В Омской области запустили благотворительную акцию «Рюкзак добра»

Как сообщили в пресс-службе министерства цифрового развития и связи Омской области, поучаствовать в ней можно до 15 августа. Принимаются пеналы, ручки, карандаши, тетради, дневники и многие другие канцтовары. А кроме того — школьные рюкзаки.