В Омской области запустили благотворительную акцию «Рюкзак добра»

Её цель — собрать канцелярские принадлежности для ребят из подшефного Стаханова.
Как сообщили в пресс-службе министерства цифрового развития и связи Омской области, поучаствовать в ней можно до 15 августа. Принимаются пеналы, ручки, карандаши, тетради, дневники и многие другие канцтовары. А кроме того — школьные рюкзаки.
Сдать их можно в будние дни с 8:30 до 17:45 по следующему адресу: Красный путь, 109, 8 этаж, кабинет 801.
Инициаторы акции — региональное Минцифры, главное управление информационных технологий региона, а также операторы связи и ИТ-сообщества Омской области.
«Наша акция дарит праздник маленьким школьникам. Будем и дальше продолжать оказывать всяческую поддержку нашему подшефному городу Стаханов», — отметил министр развития и связи региона Денис Цуканов.
Напомним, что к 1 сентября в Омской области закупят 24,5 тысячи наборов для первоклассников — рюкзаков со школьными принадлежностями.
Также мы сообщали о том, что у Стаханова появился ещё один регион-шеф — Ставропольский край.